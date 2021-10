Agyonverték, mert drágállotta a húst

A 40 éves Wagner de Oliveira Lovato taxisofőr és utcai ételárus a szokásos bevásárlóútjára indult egy hentesüzletbe, azonban az egyik szolgálaton kívüli üzletvezetővel szóváltásba keveredett, miután az igazságtalannak találta, hogy Lovato kritizálja a dráguló húsárut, és nem hajlandó vásárolni – írta meg a Daily Mail.

A veszekedésbe egy másik férfi is bekapcsolódott, akinek személyazonosságára egyelőre még nem derített fényt a rendőrség. A két támadó állítólag az eset idején ittas volt.

A hentesüzlet előtt készült biztonsági kamerafelvételen jól látható, ahogy a három férfi kilép az üzletből, majd az üzletvezető arcon ütötte Lovatót, aki eszméletlenül vágódott hanyatt, feje pedig a betonjárdának csapódott. Az egyelőre ismeretlen férfi mindennek tetejébe még fejbe is rúgta az áldozatot.

Lovato temetését kedden tartották, feleségét és három gyermekét hagyta hátra.

AGRESSÃO | Polícia de Alvorada divulga imagens da agressão que acabou com a morte do ambulante Wagner de Oliveira Lovato, no sábado 2. Os dois suspeitos estão presos. Mais detalhes, 11h30, no #SBTRioGrande pic.twitter.com/yFCnrfB3Al

— SBT RS (@sbtrs) October 6, 2021