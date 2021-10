100 évesen vezekel a bíróságon a háborús bűnös

A gyanúsítottat azzal vádolják, hogy 1942 és 1945 között tudatosan és önként segédkezett több mint 3500 fogoly meggyilkolásában a Berlintől északra fekvő Sachsenhausen náci koncentrációs táborban – számolt be a BBC.

A Josef Schütz ellen felhozott vádak között szerepel szovjet hadifoglyok kivégzése, a hírhedt Zyklon-B mérges gázzal történő visszaélés, valamint felbujtás is.

Egy korábbi orvosi vizsgálat megállapította, hogy Schütz öreg kora ellenére is alkalmas a tárgyalásra, de a meghallgatásokra valószínűleg a szokásosnál ritkábban kerül majd sor. Az eljárás így várhatóan jövő január elejéig tart.

Thomas Walther, az ügyben több tábor túlélőjét és az áldozatok hozzátartozóit képviselő ügyvéd szerint még közel 80 évvel a II. világháború leverése után is égető szükség van az ehhez hasonló perekre, az elkövetőket igenis felelősségre kell vonni. Walther szerint az sem elképzelhetetlen, hogy az idős bűnös vallomásában akár még eddig nem ismert náci gyilkossági praktikákról is említést tehet.

A náci SS-őrség 1936 és 1945 között több mint 200 ezer embert tartott fogva a sachsenhauseni táborban,

A Sachsenhauseni Emlékhely és Múzeum kutatásai szerint több tízezer rab halt meg kényszermunka, gyilkosság, orvosi kísérletek, éhezés vagy betegség következtében, mielőtt a tábort az érkező szovjet csapatok felszabadították volna.

A vádlottról keveset tudni azon túl, hogy 1947-ben hadifogolyként szabadult a fogságból, és utána lakatosként dolgozott az akkori kommunista Német Demokratikus Köztársaságban, Brandenburg tartományban.

A százéves férfi ügyvédje, Stefan Waterkamp elmondta, hogy védence egészen a megvádolásáig hallgatott a bűneiről. Amennyiben elítélik, akár több évet is börtönben tölthet, azonban a korára való tekintettel valószínűbb a csupán szimbolikus büntetés kiszabása.

Németországban egy évtizede komoly erőfeszítéseket tesznek a náci katonai vezetők és háborús bűnösök felkutatására. A német bíróságok számos ítéletet hoztak csupán hovatartozási alapon, sok esetben nem volt szükség a vádlottakhoz közvetlenül köthető gyilkosságok vagy atrocitások kivizsgálására.

94 éves korában állt a törvényszék elé Oskar Gröning, az egykori auschwitz-birkenaui náci haláltábor egyik utolsó élő őrét, akit „auschwitzi könyvelő” néven emlegettek, és Reinhold Hanning egykori SS-őr is. Mindkettejüket tömeggyilkosságban való bűnrészességért ítéltek el, azonban hirtelen elhunytak még a börtönbe vonulás előtt. Tavaly a 93 esztendős Bruno Dey egykori SS-felügyelő pere zajlott, a vád szerint több ezer zsidó meggyilkolásában vehetett részt. A bíróság két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A német nemzetiszocialista bűncselekményeket vizsgáló központi hivatal adatai szerint az ügyészség jelenleg nyolc további esetben folytat még vizsgálatot, az utóbbi évek óta pedig egyre inkább az alacsonyabb rangú volt náci tisztek megfigyelésére fordítanak nagyobb figyelmet.

