Szeméthegyek és közlekedési káosz – az újbaloldali polgármester csúnyán elintézte az Örök Várost

„Virginia Raggi az ellenzéki főpolgármester ritka példányát testesíti meg” – írja az Il Foglio a regnáló római főpolgármesterről, akit a választók a helyhatósági választások első fordulójában 19,21 százalékos eredménnyel jutalmaztak, és a negyedik helyre utasítottak.

A 43 éves politikus az ideológiailag a korai Lehet Más a Politikához hasonlítható, a rendszerellenes Öt Csillag Mozgalomban kezdett politizálni, közben viszont pártja csatlakozott a 2019-ben Matteo Salvini ellenében kialakult baloldali összefogáshoz, és virtigli establishment párttá vált – Raggi pedig szinte egyedül őrzi a sokakat a kevesek ellen összefogó mozgalmári imázst az ötcsillagosok legmagasabb közvetlenül választott tisztségét betöltve – számolt be róla a Mandiner.

A lap kiemeli, Raggi kampánystratégiája idén is abban az – egyébként önmagában nem alaptalan – állításban merült ki, hogy őt márpedig újra kell választani, mert a többi jelölt lopna. Úgy tűnik azonban, hogy az évek óta bűzölgő szeméthegyek között élő, vaddisznók által kergetett rómaiak 80,79 százaléka számára ez az érv már nem volt elég meggyőző.

Róma Raggi alatt ugyanis tényleg infernális mélységekbe süllyedt: az Il Sole 24 ore életminőség-sorrendjében tavaly óta 14 pozíciót zuhant az olasz főváros, amely az ország mindössze 32. legélhetőbb nagyvárosa lett.

A hanyatlás legegyértelműbb szimbólumai a vaddisznók:

Az állatokról a római internet számos „kedves felvételt” őriz: hol a kocsik között szlalomoznak, hol a gyermekeit óvodába kísérő apuka autóját kísérik csordástul, hol egy bevásárlóközpont parkolójában kell menekülnie előlük egy asszonynak, szatyrait hátrahagyva.

Italy’s election in a nutshell:

1) A few days ago, a right wing politician posted this photo of a pig amid garbage in Rome

2) M5S mayor response: the pig belongs to the Casamonica family

3) There is now a row over who owns the pig rather than the amount garbage in Italy’s capital pic.twitter.com/QPggqmYb9H

— Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) January 21, 2018