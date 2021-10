Gazdasági modellváltásról beszélt a brit kormányfő a toryk kongresszusán

Johnson a kormányzó brit Konzervatív Párt Manchesterben tartott éves kongresszusának szerdai zárónapján felszólalva kijelentette: a jelenlegi ellátási feszültségekre nem az a válasz, hogy „ismét meghúzzuk az ‘ellenőrizetlen bevándorlás’ feliratú jó öreg emeltyűt”.

A kormányfő szerint a válasz éppen a bevándorlás ellenőrzése. Hozzátette: a tehetséges embereket be kell engedni Nagy-Britanniába, de a bevándorlás nem helyettesítheti a szakképzettség javítását, a munkaeszközök és a munkakörülmények minőségének fejlesztését célzó beruházásokat.

Johnson az utóbbi napokban többször is kifejtette ezt a véleményét, miután a teherautósofőrök krónikus hiánya és az ebből eredő ellátási fennakadások országszerte pánikszerű üzemanyag-felvásárláshoz és emiatt súlyos hiányokhoz vezettek.

A pánikvásárlások éppen két hete kezdődtek, miután először a BP, majd több más nagy forgalmazó is bejelentette, hogy kénytelen töltőállomásokat bezárni, mert a tartályautó-sofőrök hiánya miatt nem tudja teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal.

