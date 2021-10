Elfogták a 18 éves iskolást, aki verekedés után meglőtte diáktársait

Az arlingtoni rendőrség megerősítette, hogy az iskolai lövöldözés egy diák és egy másik személy közötti verekedésből indult délelőtt negyed tíz körül – számolt be a Fox News hírportálja közép-európai idő szerint szerda este. Beszámolók szerint az egyik diák ütlegelni kezdte társát, majd elővett egy fegyvert, és három-négy lövést adott le diáktársaira és a teremben rendet tenni akaró tanárnőre.

Egy várandós tanárnő is megsérült, mivel elesett, de őt a kiérkező mentők a helyszínen ellátták.

Fight that led up to shooting at Timberview High School in Arlington#Timberview#arlington#texas pic.twitter.com/87nZEv5TCS

— caliborn858 (@caliborn858) October 6, 2021