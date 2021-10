Visszatértek a Facebook platformjai, a kiszivárgott cégtitkokról azonban a történelmi leállás sem vonja el a figyelmet

A Facebook és a hozzá köthető platformok hétfő este váltak globálisan elérhetetlenné, nem sokkal azt követően, hogy Frances Haugen, a vállalat korábbi termékmenedzsere olyan belső dokumentumokkal látta el az amerikai sajtót, amelyek – állítása szerint – bizonyítják, hogy az amerikai cég tisztában van a termékei által okozott károkkal.

Haugen azt állítja: a Facebook saját kutatása is azt mutatta, hogy a platform fokozza a gyűlöletet és a félretájékoztatást, fokozott polarizációhoz vezet, valamint hogy az Instagram kifejezetten károsíthatja a tizenéves lányok mentális egészségét.

Ez volt az óriásvállalat történetében a legnagyobb leállás, a vállalat arról is beszámolt, hogy a belső – az alkalmazottak által használt – rendszereik is összeomlottak.

A leállásokat nyomon követő DownDetector honlap közlése szerint az elmúlt órákban mintegy 14 millióan jelentették a platformokat.

A platformok helyreállítását követően Mark Zuckerberg is bocsánatot kért egy Facebook-bejegyzésben. Azt írta, tisztában van vele, hogy az emberek mennyire támaszkodnak a szolgáltatásaikra, hogy kapcsolatban maradhassanak azokkal, akik fontosak számukra.

Frances Haugen az Iowai Egyetemen végzett informatikai mérnökként, mesterfokú diplomáját a Harvardon szerezte. Haugen a CBSN televízió riporterének elmondta, hogy az egyetlen munka, amit a Facebook alkalmazottjaként végzett, az az emberek félretájékoztatásának megelőzése volt. Odaadását azzal magyarázta, hogy elvesztette egyik barátját az interneten terjedő összeesküvés-elméletek miatt.

Haugen arról is beszélt: a közösségi hálózat Joe Biden amerikai elnök tavaly novemberi megválasztása után túl korán kapcsolta ki azokat a biztonsági beállításokat, amelyek a dezinformációik és az álhírek terjedését akadályozzák, pusztán azért, hogy több hirdetési bevételhez jusson a cég.

