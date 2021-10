Repülőgép balesetben halt meg Románia leggazdagabb embere

A Pilatus PC-12-es típusú repülőgép a milánói Linate repülőtérről szállt fel és a Szardínián található Olbia felé tartott, amikor vasárnap kora délután, öt perccel a felszállás után lezuhant a lombard fővárostól délkeletre fekvő, mintegy harmincezer lakosú San Donato Milanese településen – számolt be az Agerpres hírügynökség.

A balesetben életét vesztette a pilóta, egy harminc éves román állampolgár, és a repülő hét utasa, köztük egy gyermek – tájékoztatott az Il Corriere.

A light plane has crashed near #Milan killing all 8 passengers onboard. Officials say the flight was bound for #Sardinia #sandonato #sandonatomilanese https://t.co/CmEQSRblOs

