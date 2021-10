Kritikus a helyzet Romániában, megteltek az intenzív osztályok

Romániában elrendelték a halasztható műtétek átütemezését, hogy kórházi kapacitásokat szabadítsanak fel, ugyanis annyira kritikus a helyzet, hogy az intenzív osztályokon már nincs szabad hely. Olyan intézmény is van, ahol a folyosókon kezelik a betegeket. Románia most külföldről kért segítséget – számolt be az M1 Híradója.