Filmforgatás a Nemzetközi Űrállomáson

Kedden, a Bajkonur Űrközpontból indult útjára a küldetés. A magyar idő szerint 10:55-kor kilőtt forgatási csapat 14:22-kor sikeresen megérkezett a Szojuz MSz-19 a Nemzetközi Űrállomásra. A KURSZ automata dokkolórendszer a helyszín megközelítésekor meghibásodott, így a leszállást megszakították, majd Anton Skaplerov parancsnok manuális vezérléssel irányította helyére a Szojuz MS-19 űrhajót. A fedélzeten tartózkodó stáb kalandosan ugyan, de megérkezett a különös forgatási helyszínre.

A tizenkét napos küldetés célja a „Kihívás” című űrfilm jeleneteinek rögzítése. A játékfilmben a már űrállomáson tartózkodó két asztronauta, Oleg Novickij és Pjotr Dubrov is szerepet kap.

Klim Sipenko-ra nehéz feladat vár, egyszemélyben kell megoldania az operatőr, rendező, sminkes és kellékes feladatát is. "Kísérletet hajtunk végre. Nincs kitől tanácsot kérni. Nincs egyetlen operatőr sem, aki tanácsot tudna adni azzal kapcsolatban, hogyan kell a hajóablakon beáramló fényben dolgozni" - mondta a rendező az indítást megelőző utolsó sajtótájékoztatón.

A filmben Julija Pereszild egy orvost alakít, akinek haladéktalanul fel kell jutnia az űrbe, hogy megmentse egy asztronauta (Oleg Novickij) életét. A forgatásra mindössze tizenkét napja van a csapatnak, október 17-én, a Szojuz MSZ-18 fedélzetén már vissza kell térniük a Földre.

