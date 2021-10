A Facebook leállt, a mémgyár beindult – képekben Zuckerberg legkellemetlenebb napja

Megosztás Tweet



A Facebook és alkalmazásainak történelmi leállása sokakat megihletett az interneten.

A Facebook és a hozzá köthető platformok hétfő este váltak globálisan elérhetetlenné, nem sokkal azt követően, hogy Frances Haugen, a vállalat korábbi termékmenedzsere olyan belső dokumentumokkal látta el az amerikai sajtót, amelyek – állítása szerint – bizonyítják, hogy az amerikai cég tisztában van a termékei által okozott károkkal.

Haugen azt állítja: a Facebook saját kutatása is azt mutatta, hogy a platform fokozza a gyűlöletet és a félretájékoztatást, fokozott polarizációhoz vezet, valamint hogy az Instagram kifejezetten károsíthatja a tizenéves lányok mentális egészségét.

Ez volt az óriásvállalat történetében a legnagyobb leállás, a vállalat arról is beszámolt, hogy a belső – az alkalmazottak által használt – rendszereik is összeomlottak.

A kényszerleállás miatt a felhasználók először az internetszolgáltatókat támadták, majd dühüket a Facebook „tehetetlen” ura felé fordították. Ezekhez kapcsolódóan kerültek fel népszerű mémek a Twitterre, amely a piacvezető kiesése miatt szinte egyeduralkodó közösségi platformmá lépett elő.

„Az internetszolgáltatókat támadó emberek tegnap.” (Balra az internetszolgáltatók, jobbra Zuckerberg reakciója)

#WhatsApp People abusing their internet service providers yesterday Service Provider Zuckerberg pic.twitter.com/qBgcsUZ7p2 — Notebook of Memes 📒🎭 (@notebookofmemes) October 5, 2021

„Így nézi Zuckerberg, ahogy folyamatosan be- és kikapcsoljátok a repülőgépes üzemmódot, hogy újra mémeket küldhessetek a WhatsAppon.”

How Zuckerberg is seeing you all switch Airplane mode on and off repeatedly to send memes on WhatsApp pic.twitter.com/02q7VLbN2t — Invar Silva (@BertillMark) October 4, 2021

„Hol vagy, Mark Zuckerberg?” – tette fel a kérdést egy felhasználó, aki már a Facebook alkalmazásait temette a Twitter javára.

Mások inkább a technikai gondokból adódó kellemetlenségeket próbálták viccesen bemutatni. Az alábbi felhasználó például biztos benne, hogy páran bajban vannak a Facebooknál.

„Ahogy Mark Zuckerberg most a technikai csapatára néz.”

Több felhasználó is azt vizionálta, hogy a cég feje maga is küzd a problémával a kábelrengetegben.

„Mark Zuckerberg keményen dolgozik, hogy kijavítsa a hibát” – írta a egyikük a Twitteren.

Mark Zuckerberg is working so hard to fix the error. #serverdown pic.twitter.com/HJP0WaXnmY — Ali Gujjar (@MemesByAli1) October 4, 2021

A leállás súlyos dollármilliárdokba került Zuckerbergnek. Voltak azonban, akik arra világítottak rá, hogy a temérdek pénz (több mint kétezer milliárd forint), amelyet a Facebook alapítója néhány óra leforgása alatt bukott, csupán töredéke elképesztő vagyonának.

Zuckerberg rengeteg pénzt veszít néhány óra alatt. Szintén Zuckerberg:

Zuckerberg losing a lot of money in a matter of hours Also Zuckerberg: pic.twitter.com/VLsWVN5CEA — NBA Memes (@NBAMemes) October 5, 2021

De így is volt, aki a „végösszegen” hüledezett.

„Mark Zuckerberg tényleg majdnem kétszer annyit vesztett, mint amennyit Stephen Curry, LeBron James és az összes többi NBA játékos keresni fog ebben a szezonban… mindössze 5 óra alatt.”

Egy másik felhasználót nem zavarta az elbukott pénz, inkább azzal foglalkozott, hogyan reagálhatott a Twitter a hirtelen jött forgalomnöekedésre: