Tengeralattjáróról lőtték ki az orosz hiperszonikus fegyvert

Az orosz haditengerészet Szeverodvinszk atomtengeralattjárója feltételezett tengeri cél ellen hajtott végre sikeres lövészetet a Barents-tengeren. A védelmi tárca a tesztelést sikeresnek minősítette.

A minisztérium hétfő délután a Cirkon „szárnyas rakéta” egy újabb, ezúttal 40 méteres vízmélységből történt tesztindításáról számolt be, ugyancsak a Szeverodvinszk tengeralattjáró fedélzetéről. A tárca szerint a feltételezett célt ezúttal is eltalálták és a második teszt is sikereres volt. A Cirkon előző teszteléseiről tavaly július 26-án, október 7-én és november 26-án, valamint idén július 19-én számoltak be az orosz fegyveres erők. A korábbi indítások az Admiral Gorskov fregatt fedélzetéről történtek.

Russia's military says it has successfully test-fired the new Zircon hypersonic missile from a submarine. President Vladimir Putin says the missile would be capable of flying at nine times the speeds of sound with a range of 1,000 kilometers (620 miles). https://t.co/QwGb2IOwGB

— AP Europe (@AP_Europe) October 4, 2021