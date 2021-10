Így ünnepelte Németország az egyesülés napját

Megosztás Tweet



Harmincegy éve, 1990. október 3-án egyesült az NSZK és az NDK, és létrejött a ma is ismert Németország. Szakértők mindig felhívják a figyelmet, hogy még 31 év után is jelentős a megosztottság és a gazdasági különbség a keleti és nyugati tartományok között. Ez látszott egy hete a parlamenti választás eredményein is. Angela Merkel immár leköszönő kancellárként tartott ünnepi beszédet, és közben kezdenek komolyra fordulni az új koalícióról szóló egyeztetések – számolt be róla az M1 Híradója.



A hagyományoknak megfelelően ünnepi szentmisével emlékeztek Németország 31 évvel ezelőtti újraegyesítésére az ország vezető politikusai vasárnap. A német egység napjának hivatalos programjait minden évben más szövetségi állam rendezi. Idén Szász-Anhalt tartomány legnagyobb városában Halle-ban ünnepeltek.

„Legyenek nyitottak a találkozásokra, és kíváncsiak a másikra! Meséljék el egymásnak a történeteiket és tolerálják egymás különbözőségét. Ez a harmincegy éves német egység tanulsága. Tiszteletben kell tartanunk a különböző életutakat, a tapasztalatokat és a demokráciát!” – mondta ünnepi beszédében a leköszönő kancellár, Angela Merkel.

A második világháború után két részre szakadt Németország.

1949-ben jött létre először a Német Szövetségi Köztársaság, majd a Német Demokratikus Köztársaság. Ez a kettéosztottság negyven évig állt fenn, majd nem sokkal a berlini fal 1989-es lebontása után a két Németország újra egyesült, amelyet ezrek ünnepeltek 1990. október 3-án Berlin utcáin.

Szakértők szerint még 31 év után is jelentős a megosztottság és a gazdasági különbség a keleti és nyugati tartományok között. Ez látszott egy hete a parlamenti választás eredményein is, amely most rávetette árnyékát az ünnepre.

Az előzetes végeredmény szerint a Német Szociáldemokrata Párt, az SPD nyerte egy hete a parlamenti választásokat Németországban. A kormányzó kereszténydemokrata pártszövetség pedig története leggyengébb eredményét érte el a mostani választáson.

„Ez egy hatalmas kudarc a párt számára. Ez is oka annak, hogy nem tudtam mandátumot szerezni. Sok konzervatív politikus vesztette el a mandátumát. A CDU nem néppárt többé, hiszen a választásra jogosultaknak nem egészen az egynegyede szavazott csak rá. Tulajdonképpen a párt baloldalivá vált” – mondta Hans-Georg Maassen a CDU jobbszárnyának képviselőjelöltje, aki most nem jutott be a Bundestagba.

A német választási rendszer sajátossága miatt azonban van még esély a fordításra,

ezért kormányalakításra készül a CDU/CSU is. Az SPD és a CDU/CSU pártszövetség a Zöldekkel és a Szabad Demokrata Párttal szeretne leginkább koalíciót kötni.

Szakértők szerit azonban ez nem lesz egyszerű feladat. A Zöldek és az FDP között ugyanis óriási a szakadék, szinte minden kérdésben. A héten azonban már kezdtek komolyra fordulni az új koalícióról szóló egyeztetések.

„Tárgyalásokat folytatunk arról, hogyan lehet hidakat találni közöttünk. A feladat most az, hogy megkeressük ezeket a hidakat. A folyamat ma jó hangulatban indult el” – mondta a Német Szabaddemokrata Párt vezetője Christian Lindner. „Mindkettőnk pártja kiáll a változás mellett, de nem feltétlenül ugyanazon változásforma mellett” – tette hozzá Robert Habeck a Zöldek társelnöke.

A koalíciós tárgyalások vasárnap este folytatódnak Berlinben.

Először a Német Szociáldemokrata Párt egyeztet a Szabaddemokrata Párttal és a Zöldekkel, és a CDU/CSU pártszövetség is asztalhoz ül a Szabaddemokrata Párttal.