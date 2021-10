Elpusztult, majd rekorder lett a bangladesi csoda

A mindössze 50,8 centi magas Rani a világra jövetele után szinte azonnal az internet sztárjává vált, több mint 15 000 ember látogatta meg a koronavírus-járvány ellenére Banglades fővárosa, Dakka közeli farmon, ahol élt.

Hasan Howlader farmvezető folyamatosan küldte Rani adatait a rekordokat nyilvántartó Guinness címére, várva a visszajelzést, azonban augusztus 19-én nagy tragédia történt, ugyanis a kis állat a testében történt nagy gázfelhalmozódás miatt hirtelen elpusztult.

'World's smallest cow' dies after rising to fame for her tiny stature https://t.co/MJ18sjmGeb pic.twitter.com/IUooGDCJCL

Rani gazdája azonban megkapta a várva várt e-mailt a Guinness World Recordstól, amelyben közölték, hogy az aprócska jószág adatait hitelesítették és helyet kaphat a legújabb rekordgyűjteményben.

A hivatalos tájékoztatás szerint Rani a magasságával megdöntötte a korábbi címvédő, 61 centis indiai tehén, Manikyam rekordját.

We've officially confirmed that Rani is the shortest cow ever!

Verified in Dhaka, Bangladesh earlier this year at 50.80cm tall, thousands visited her farm to get selfies after she went viral on social media. pic.twitter.com/d1jnRlDjBI

— #GWR2022 OUT NOW (@GWR) September 29, 2021