Nem magányos farkas volt a bécsi terrorista, DNS-ből azonosították a tettestársát

Egy 27 éves afgán származású osztrák férfi volt a bécsi terrortámadás elkövetőjének tettestársa. Tavaly november 2-án a húszéves, albán származású Kujtim Fejzulai lőfegyverből tüzet nyitott az utcán egy zsinagóga közelében, négy embert megölt, 23 járókelőt pedig megsebesített. Több jel is arra utal, hogy a 27 éves egykori menekült segíthetett a bécsi támadónak, a férfi DNS-nyomait ugyanis kimutatták a terrorista fegyverein és a töltényeken – számolt be a Der Standard című osztrák napilap.

A gyanúsított november 2-án délben kikapcsolta a mobiltelefonját, majd nem sokkal a támadás előtt deaktiválta a készüléket (azaz a mobilhálózatról is kilépett, hogy ne tudják a GPS-jelek alapján beazonosítani a tartózkodási helyét – a szerk.)

Az iszlám törvények szerinti felesége időközben visszavonta az afgán férfinak adott alibijét. A család még a bűncselekmény estéjén is együtt törölte a csevegéseket és eltüntette a nyomokat – áll a jelentésben.

Pictured: 'Lone wolf' ISIS wannabe Kujtim Fejzulai, 22, who shot dead four people during rampage through streets of Vienna https://t.co/ZD4KQZqVoA

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 3, 2020