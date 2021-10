Ha nem oltatja be magát, könnyen munkanélkülivé válhat a Vatikánban

A bejelentés szerint azokat a vatikáni alkalmazottakat, akik nem teszteltetnek vagy oltatják be magukat,

Ferenc pápa januárban kapta meg a koronavírus elleni vakcina második adagját, és szorgalmazta, hogy a római katolikusok is minél hamarabb tegyék védetté magukat. A Szentszék határozott álláspontja üzenetként hatott a vallást gyakorlók körében az egész világon.

A római katolikus egyház központja egyelőre nem jelentett be mentességet az új szabály alól. A városállam kijelentette, hogy elfogadhatónak tartja a katolikusok számára azon oltóanyagok használatát is, amelyek kutatásaiban abortált magzatokból származó őssejtvonalakat is felhasználtak.

Ferenc pápa korábban azt mondta, nem érti, hogy egyes magas rangú katolikusok miért nem akarják beoltatni magukat: „Egy kissé furcsának tűnik egyesek hozzáállása, hiszen az emberiség pozitívan viszonyul az oltóanyagokhoz. Még a bíborosi kollégiumban is vannak oltástagadók, közülük volt, aki kórházba is került a vírus szövődményei miatt” – nyilatkozott az egyház feje.

Hozzátette, hogy az egészséget és a betegséget nemcsak a természet folyamatai határozzák meg, hanem a társadalmi élet is. Szerinte nem elég, ha egy problémát csupán tudatosítunk, hanem szükséges, hogy megfelelően foglalkozzunk vele.

„Gondoljunk csak egyes betegségek, például a malária és a tuberkulózis súlyos negatív hatásaira” – hangsúlyozta, mondván, hogy az egészségügyi feltételek bizonytalansága évente több millió elkerülhető halálesetet okoz a világban.

Ferenc pápa úgy véli, ahhoz hogy gyorsan lehessen reagálni minden egészségügyi kockázatra,

A Vatikánnak nagyjából ötezer dolgozója van, az ő álláspontjuk szerint a hamarosan életbe lépő új szabály nem sért munkajogot, hiszen egy súlyos válsághelyzetre adott válaszról van szó.

A kevés lakos miatt egyébként a városállam a világ első állama lehet, ahol minden felnőtt megkapja az oltást.

Vaccination is a simple way of promoting the common good and caring for each other, especially the most vulnerable. https://t.co/j9prRxvpoi

— Pope Francis (@Pontifex) August 18, 2021