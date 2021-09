Embereket csapott a tenger vizébe egy tornádó Németországban – VIDEÓ

A tornádó szerdán kora este csapott le Schleswig-Holstein tartomány fővárosára. A tűzoltóság tájékoztatása szerint az erős, kavargó szél embereket kapott fel a tengerparti sétányon, majd a vízbe sodorta őket. Négy embert súlyos, másik hármat pedig közepes, illetve enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba.

#BREAKING: Several people reported injured following tornado in Germany city of Kielpic.twitter.com/ztrTZeY1z9

— I.E.N. (@BreakingIEN) September 29, 2021