„Magyarországon végre nyugodtan élhetünk”– egy asszony a kétmillió francia emigráns közül

Egy végleg Oroszországba költözött férfi és egy családjával Magyarországra kivándorolt nő nyilatkozott a Boulevard Voltaire című francia online lapnak arról: mi motiválta választásukat. A két megkérdezett interjúalany egyaránt úgy látja: „élhetetlenné” vált Franciaország, mivel „a lakosság kicserélődött”, s egyre bizonytalanabbá, átláthatatlanná váltak életkörülményeik.

Az utóbbi esztendőkben számos francia döntött úgy, hogy kivándorol az országból – közli videójában a Boulevard Voltaire (BV). A francia törvényhozás 2018-as adatai szerint – olvasható a videó feliratában – addig az időpontig valamivel kevesebb, mint kétmillió francia hagyta el végleg az országot.

A kivándorlók számára Kelet-Európa országai a legnépszerűbb befogadó államok: szintén az országgyűlés adatai szerint a franciák által új hazaként leginkább választott hét állam közül öt ebben a térségben található – közli a lap. A BV ezt a címet adta cikkének: „Keletre kell emigrálnunk?” (A cím szó szerinti fordítása száműzetést jelent – a szerk.)

A franciák a következő országokba távoztak nagy számban: Oroszországba, Lengyelországba – és Magyarországra is. Ezeknek az államoknak, úgy tűnik, komoly vonzereje van a franciák számára, akik megelégelték Franciaországot és egy új, élhető kultúrát keresnek. Úgy vélik ugyanis, hogy Franciaország egyre veszélyesebbé válik. Szerintük egyre kevésbé kedvezőek, élhetőek az ottani életkörülmények – írja a BV.

Hogy jobban megérthessük döntésük okát, megkérdeztünk két, Kelet-Európába kivándorolt franciát – áll az interjúkat tartalmazó videók feliratozásában, mely az aláfestő zene mellett szép, rendezett városokat mutat be az érintett közép-kelet-európai térségben, köztük számos budapesti felvétellel. A felvételeken nyugalom, rend látható, városképek jól öltözött járókelőkkel, kisgyermekekkel. Az egyik felvételen a magyar kormányfő is látszik, illetve egy tömegdemonstráció, melynek résztvevői egy angol feliratot is a magasba emelnek, miszerint "Magyarország megvédi Európát".

A gyermekek biztonsága volt már a tét

A videón „Kublai” néven megszólaló férfi tíz éve költözött Oroszországba. A „Loeticia”-ként nyilatkozó hölgy családjával együtt vándorolt ki, véglegesen, Magyarországra.

Arra a kérdésre, hogy miért hagyták el Franciaországot, Kublai így válaszol: a 2000-2010-es években még igen fiatal volt, de nem érezte magát boldognak hazájában. „Egyre rosszabb volt a közbiztonság és elkezdett a népesség is kicserélődni”. Loeticia erre a kérdésre válaszolva úgy fogalmaz: „Franciaországban a helyzet átláthatatlan”. Elmondja: Nîmes-ben laktak, és középiskolás korú gyermekeikre egyre erőteljesebben hatott a lehúzó, veszélyes környezet, otthagyták tanulmányaikat, s ők nem látták biztosítottnak azt, hogy a gyerekek normális körülmények között folytathatják életüket. A két megkérdezett interjúalany egyaránt úgy látja: „élhetetlenné” vált régi hazájuk.

Hogy miért pont ezt az országot választották? Kublai elmondja: felmenői között voltak oroszok, ráadásul elég sok francia is él az országban. Ő eleinte alaposan körülnézett, körüljárta az országot, eljutott Vlagyivosztokig is. Oroszország egyre jobban megtetszett neki, gyorsan elkezdte tanulni a nyelvet és munkát keresett, aztán ott ragadt.

Szeret egy olyan Franciaországot, amely nincs többé

„Hosszú ideje ismerem ezt az országot, és megragadott engem, hogy itt milyen biztonságban lehet élni” – így fogalmaz Magyarországgal kapcsolatban Loeticia. „Akár egy kis településen élve, akár Budapesten, rendezett körülmények között lakhatunk, zavartalanul, nyugodtan élhetünk”. Loeticia fontosnak látja, milyen értékeket vallanak a magyarok: szerinte „itt, de akár Lengyelországban is, még megtalálhatóak azok az alapértékek, melyeket már rég elveszített Franciaország. Mindig azt ismételgetjük Franciaországban, hogy Európa, Európa” – teszi hozzá, így folytatva: csakhogy Magyarország valóban meg is maradt európainak.

Arra a kérdésre, hogy vissza akar-e térni Franciaországba, Loetitia elmondja: „Két éve nem voltunk Franciaországban. Rendszeresen hívnak a barátaim, például hogy menjek, karácsonyozzak velük, de nekem egyáltalán nincs kedvem hozzá, nem vágyom haza”.

Kublai úgy fogalmaz: tíz éve él Oroszországban és semmiben nem szenved hiányt, régebbi kapcsolataiért pedig „kárpótol, hogy itt van a feleségem”. Hozzáteszi: nagyon szeret egy olyan Franciaországot, amely nincs többé. Hazájának szépsége, nyelve, tájai, különleges épületei, hagyományai egyedülállók – fejti ki a fiatalember.

„Ám arra várni, hogy egy kormány végre komolyan vesz az országhatárok kérdését és kezeli a migrációt, s emellett tesz azért is, hogy az ország visszanyerje azt az identitását, ami még megvolt az 1960-as, 1970-es évekig, az teljesen irreális. Nem látok semmilyen megoldást” – fogalmaz a férfi.