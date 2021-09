Körvonalazódik a jelzőlámpa-koalíció, nem akarnak CDU-s kancellárt a németek

Megkezdték a kormányalakításról szóló egyeztetéseket a németországi Zöldek és a szabaddemokraták (SPD) – számoltak be német hírportálok szerdán. Ha a zöldek és a sárgák megegyeznek, már csak a választásokon győztes szociáldemokraták (SPD, piros) igenjére lesz szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a „jelzőlámpa-koalíció”. Közben a németek túlnyomó többsége azt szeretné, ha a választáson vereséget szenvedett Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője, Armin Laschet visszalépne minden tisztségétől, így a kancellárjelöltségtől is.

A Szabaddemokrata Párt (FDP) és a Zöldek (Die Grünen) keddi első, úgynevezett előzetes feltáró megbeszélésén az FDP részéről Christian Lindner pártelnök és Volker Wissing főtitkár, a Zöldek részéről pedig a társelnökök, Robert Habeck és Annalena Baerbock vett részt.

A négy politikus egy közös szelfit is feltöltött az Instagram-oldalára kedden, nagyjából egy időben, ezzel a kísérőszöveggel: „Az új kormány kialakítása során közös pontokat keresünk, és áthidaljuk a szakadékokat. Már tudjuk is, melyeket (kell). Izgalmas napok.”

Scholz: Óvatosan a beszólásokkal!

A vasárnapi országos választást megnyerő Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje, Olaf Scholz felszólította pártja vezetőit, hogy ne tegyenek negatív megjegyzéseket a lehetséges koalíciós partnerekre, az FDP-re és a Zöldekre – számolt be a Bild online kiadása.

Scholz szerint mostantól nem szabad nyilvánosan megvitatni a lehetséges koalíciós partnereket alapvető kérdésekben elválasztó „vörös vonalakat”. Arról is beszélt, hogy

Norbert Walter-Borjans, az SPD elnöke még hétfő reggel is bírálta a liberálisok adóreformterveit, és „vudugazdaságtannak” nevezte azokat a Deutschlandfunk rádióban.

A két fél deklarált célja, hogy lefektessék az együttműködés alapjait, amelyek a német kormányzati politika „újrakezdésének” előfeltételei lennének. Az FDP és a Zöldek csak később akarnak tárgyalni a leendő új kancellár pártjával, azaz az SPD-vel vagy a CDU-val.

JUST IN: Seat projections for #btw21: pic.twitter.com/8XbpQ8sAf3

— DW News (@dwnews) September 26, 2021