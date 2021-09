Csak nyerhet Berlin baloldali városvezetése a korábban kiárusított bérlakások visszavételén

Az országos parlamenti (Bundestag-) választással egy időben a választók Berlinben arról is szavaztak, hogy vegyék-e vissza „közösségi tulajdonba” a bérlakásokat. A berliniek 56,4 százaléka szavazott igennel, míg 39 százalékuk elutasította a baloldali szenátus által felvetett tervet, amely mintegy 243 000 bérlakást érint. A népszavazás eredményeként a 3000-nél több lakással rendelkező társaságok bérlakásai mostantól közösségi kézbe vehetők,

„A berlini zöldek a lakáshelyzet megoldásával, a lakáskezelők tulajdonában lévő lakások visszaállamosításával kampányoltak, és nyertek vasárnap a választáson. Azt persze nem mondják el az embereknek, hogy a »vörös szenátus«, tehát a szocdemek adták el a bérlakásokat a lakáskezelőknek, és most ötszörös áron vásárolták azokat vissza” – mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég igazgatója a hirado.hu-nak a választások eredményeit értékelve.

– tette hozzá a Németország-szakértő.

Big victory in the Berlin referendum for Deutsche Wohnen & Co Enteignen to expropriate big private landlord. 56% of Yes votes. Good news for renters in the German capital. pic.twitter.com/9ikCqK6sJf

— Paolo Gerbaudo (@paologerbaudo) September 27, 2021