Bűnbandák leszámolási bosszúja lehetett a svéd lakóház robbantás - FOTÓ

Több svéd hírforrás szerint huszonhárom embert vittek kórházba: ötöt mentőautóval, tizennyolcat pedig busszal. Többségük könnyű sérülést szenvedett, de néhány ember állapota súlyos.

UPDATE -- #Gothenburg explosion: 20-25 taken to hospital, some are seriously injured, ambulance service tells Gothenburg radiohttps://t.co/QL9pjxlOIJ

— Nordic News (@Nordic_News) September 28, 2021