A Brexit visszacsap: üresek a tartályok, villant a kés egy londoni benzinkútnál - VIDEÓ

Készenlétbe helyezte a brit kormány a hadsereg üzemanyag-szállító tartálykocsik vezetésére kiképzett tagjait a lakossági üzemanyag-ellátásban támadt súlyos ellátási problémák enyhítésére. A feladatra kijelölt 75 katonai sofőrt gyorsított képzésben részesítik annak érdekében, hogy zökkenők nélkül el tudják látni a civil üzemanyag-szállítási feladatokat.

Grant Shapps közlekedési miniszter hétfő éjjel bejelentette azt is, hogy a veszélyes áruk közúti fuvarozására jogosító, de a következő hetekben lejáró vezetői engedélyek érvényességét kormány meghosszabbítja 2022. január 31-ig. Az intézkedés a szeptember 27. és december 31. között lejáró veszélyesáru-fuvarozói jogosítványokra terjed ki.

Giant petrol station queues continue to snake around the streets of London despite pleas from the government not to panic buy

📍 London

#petrolpanic | Read more: https://t.co/AuNxNqvZqH pic.twitter.com/fROEi0yDW7

— LBC (@LBC) September 26, 2021