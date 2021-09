Tojással dobták meg francia elnököt a lyoni szakácsversenyen

„Ha akar valamit mondani, jöjjön ide!” – mondta a köztársasági elnök. “Mindjárt oda is megyek hozzá” – tette hozzá.

Hét hónappal az elnökválasztás előtt Emmanuel Macron tetszési mutatója csökkenőben van, jelenleg a franciák 38 százaléka elégedett a tevékenységével és 59 százalékuk elégedetlen.

Az elnök ugyanakkor még mindig népszerűbb, mint az elődei voltak a kormányzásuk ugyanezen időszakában: Francois Hollande tetszési mutatója 22, Nicolas Sarkozyé pedig 36 százalékos volt.

Az incidens a legjelentősebb nemzetközi élelmiszeripari és vendéglátóipari szakkiállításon, a SIRHA hétfői megnyitóján történt Lyonban. Emmanuel Macront a kiállítók többsége szívesen fogadta, és megköszönték a koronavírus-járvány alatt nyújtott nagyvonalú állami támogatásokat.

French President Emmanuel Macron was hit with an egg while he was visiting Lyon to promote French gastronomy https://t.co/KGg8devbjn pic.twitter.com/cLUDhfXl64

— Reuters (@Reuters) September 27, 2021