Lengyel nappal indult a vadászati kiállítás nemzetek napja sorozata

Fontosnak tartották, hogy az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon az ide látogató országok is be tudjanak mutatkozni, erre szolgál a nemzetek napja sorozat, amely hétfőn lengyel nappal indult el – mondta Kovács Zoltán, a világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos a rendezvényen hétfőn Budapesten.

Hozzátette, Lengyelországgal „közös közép-európai örökségünk” van, így Edward Siarka lengyel környezetvédelemért felelős miniszterhelyettessel egyetértettek abban, hogy azokat a kulturális elemeket, amelyeket például a vadászat is hordoz, meg kell őrizni.

Ezt követően a kormánybiztos az Alliences, The Way to Gain Political Strength című panelbeszélgetés moderátora volt, ahol arról is beszélt, hogy a vidéki élet veszélyben van részben a technológiai fejlődés következtében, részben pedig politikai jellegű támadás miatt.

Kovács Zoltán a panelbeszélgetés után az MTI-nek elmondta, hogy az elmúlt három napban a Nyugat-Európából, az Észak-Amerikából és a fejlett világ más részeiből érkezők vetették fel, hogy veszélyben van a vidéki élet és azok az értékek, amelyek ehhez kapcsolódnak.

A kormánybiztos mindezek miatt úgy vélte, a világkiállítás arra is alkalmas, hogy ezekről a kérdésekről beszéljenek, hogy meg tudják fogalmazni, miként akarják ezt a folyamatot megállítani.