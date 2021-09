Újabb baki: Megmutatta a kancellárjelölt, kire szavazott – VIDEÓ

Megosztás Tweet



A német szövetségi választási biztos állásfoglalása szerint nem számít a választók befolyásolásának az, hogy Armin Laschet, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke és kancellárjelöltje rosszul összehajtva – a voksát kifelé, a kameráknak is megmutatva – dobta be az urnába a szavazatát vasárnap délelőtt.

Számos német politikushoz és pártvezetőhöz hasonlóan Armin Laschet, a CDU/CSU kancellárjelöltje is leadta szavazatát vasárnap délelőtt, amikor feleségével együtt járult az urnához az egyik aacheni szavazókörzetben. Bonyodalmat okozott azonban, hogy Laschet nem befelé, hanem kifelé hajtotta ketté a szavazólapot, így a szavazata – nem meglepő módon két ikszet írt be a CDU jelöltjére – láthatóvá vált az eseményt megörökítő fotósok és videósok kamerái, azaz a választók számára is.

A német szövetségi választási biztos a Bundestag-választás hivatalos honlapján tette közzé ezzel kapcsolatos állásfoglalását. „A választásra jogosult személy nemcsak titokban szavazhat, hanem köteles is titokban szavazni. Ezért be kell tartania a szavazás titkosságának megőrzése érdekében hozott szabályokat, és a szavazóhelyiségben követnie kell a választási bizottság utasításait.”

A német választási törvény kimondja: nem lehet érvényesnek tekinteni a szavazatot akkor, ha a szavazó „a szavazófülkén kívül jelölte meg vagy hajtotta össze a szavazólapját, vagy ha úgy hajtogatta össze a szavazólapját, hogy a szavazata felismerhető legyen, vagy olyan kívülről látható jelet tett rá, amely nyilvánvalóan veszélyezteti a szavazás titkosságát.”

Nem történt befolyásolás, érvényes Laschet szavazata

A választási iroda vasárnap délután a Twitteren adott további felvilágosítást adott az ügyben.

(1/3) Aus aktuellem Anlass: Ein bundesweit bekannter Politiker hat wie erwartet seine eigene Partei gewählt. Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden. — Der Bundeswahlleiter (@Wahlleiter_Bund) September 26, 2021

„Egy országosan ismert politikus a várakozásoknak megfelelően a saját pártjára szavazott, ennél fogva nem beszélhetünk a választók befolyásolásáról ebben az esetben”

– írták.

A választási biztos azt is kiemelte, hogy ha egy rosszul összehajtott szavazólap bekerül az urnába, azt már nem lehet onnan kiválogatni.

Korábban írtuk: