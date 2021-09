Német választások: több párt is fej-fej mellett az exit poll alapján, nagyon szoros eredmény várható

Szociáldemokrata Párt (SPD): 24,9 százalék

CDU/CSU (konzervatívok): 24,7 százalék

Zöldek (Die Grüne): 14,8 százalék

Alternatíva Németországért (AfD): 11,3 százalék

Szabaddemokrata Párt (FDP): 11,2 százalék

Egyesült Baloldal (Die Linke): 5 százalék

Egyéb pártok: 8 százalék

Projected results for #btw21 show it's a tie between the SPD and Merkel's conservative bloc: pic.twitter.com/oVxuRYixFF

— DW News (@dwnews) September 26, 2021