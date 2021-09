Öngyilkos merényletet követtek el a szomáliai fővárosban, többen meghaltak

Muavíje Mudíj, a szomáliai főváros Hamardzsadzsab kerületének vezetője elmondta: a merényletet az államelnöki rezidenciától nem messze követték el, egy kereszteződésnél. Egy szemtanú arról számolt be a Reuters hírügynökségnek a helyszínről, hogy a robbanás hét autót és három riksát rongált meg, és minden csupa vér a robbantás helyszínén.

#Somalia : footage of aftermath of suicide bombing attack claimed by al Shabaab in #Mogadishu pic.twitter.com/0WleoCSmEW

Egyelőre semmilyen szervezet nem jelentkezett elkövetőként, de a szélsőséges muzulmán al-Shabaab fegyveres szervezet, amely szeretné megdönteni a szomáliai kormányt, rendszeresen hajt végre hasonló akciókat a kelet-afrikai országban. A terrorcsoport több mint tizenöt éve harcol a szomáliai kormány ellen, és jelentős területeket tart ellenőrzése alatt a kelet-afrikai ország déli és középső részén.

#Mogadishu - A suicide car bomb killed at least five people in the #Somali capital on Saturday at a street junction near the president’s residence.

📹 pic.twitter.com/pW8o7VgVcq

