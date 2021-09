Veszprémben lesz 2021 egyik legnagyobb magyar fotós rendezvénye

Megosztás Tweet



Egy egész hétvégés programmal tér vissza Veszprémbe a Fotósviadal, ahol ezúttal a megszokottól eltérő kihívásokkal szembesülhetnek a résztvevők. A rengeteg izgalmas fotótéma közt olyan helyszíneket is találunk, amelyek a turisták előtt általában rejtve maradnak, de egy jótékonysági árveréssel egybekötött fotókiállítást is megtekinthetünk a Balatont bemutató fotósok legjobb munkáiból a „Samsung - The Frame” projekt digitális fotóművészeti kiállítóterében, Tihanyban.

Császár László, a Fotósviadal Hétvége főszervezője (Forrás: Pannon Fényképészkör Egyesület)

A tavalyi év a fotós programok szempontjából is rendhagyónak bizonyult: a fotósok berendezkedtek az online platformokra, ahol különböző online workshopok és találkozók zajlottak. Az V. Budapesti Fotósviadalt komoly előkészületek mellett és online eszközök használatával sikerült biztonságosan, személyesen megrendezni.

Ősszel azonban a szervezők egy rendhagyó, de hagyományteremtőnek szánt Fotósviadal Hétvégével jelentkeznek, amely ezúttal Veszprémben zajlik, ezzel a Fotósviadal visszatér a királynék városába. A programokban veszprémi idegenvezetők és a „Túrajó” tematikus városnéző séták szervezői is részt vesznek, így különleges helyszínek bejárására is lesz lehetőség, amelyek egyébként ritkán elérhetőek a turisták számára.

„Nem jellemző, hogy a városba látogatók feljuthassanak például hazánk egyik legmagasabb épülete, a húszemeletes toronyház tetejére. Most erre is lesz lehetőség, de a programok közt szerepel endurocross motoros bemutató, a hajmáskéri katonaváros és az apró figurákból álló miniatűr kompozíciók, a Tiny Wasteland diorámák fotózása is” – mondja Császár László, a Fotósviadal Hétvége főszervezője.

Az egyre gyarapodó tagságú Pannon Fényképészkör Egyesület a gyökerekhez tér vissza, hiszen itt, Veszprémben alakult meg 2009-ben. A 2010 óta zajló Veszprémi, majd később Budapesti Fotósviadalokon a résztvevők egy napon belül nyolc különböző fotótémát kapnak, ráadásul egymás után ismerik meg az egyes feladatokat, ami egész napra biztosítja az izgalmat.

A most első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény azonban más tematikára épül: az edukációról, a worshopokról szól, emellett pedig különleges, egyedi programokat kínál. A célja azonban nem különbözik a budapesti versenytől: rengeteg élmény és egy támogató közösség formálása.

„Sok helyen a programok kimerülnek a modellek fotózásában, nálunk viszont változatos lehetőségek lesznek, a csillagfotózástól a gördeszkásokon át az ételfotózás workshopig. Sok párhuzamos program is lesz, ahol a résztvevők külön-külön dolgozhatnak: erre lehetőséget ad a stúdió, az előadóterem és több külső helyszín is. Fontos kiemelnem, hogy a Fotósviadalra mindig is egy nagy közösségként tekintettünk, éppen ezért a mostani hétvégi programsorozatunkkal együtt debütál egy Facebook csoport is, ahol ez a támogató közösség egész évben tud majd találkozni, illetve a tapasztalataikat megosztani egymással” – fűzi hozzá Ruppert Tamás, a Pannon Fényképészkör Egyesület elnöke.

Ruppert Tamás, a Pannon Fényképészkör Egyesület (Forrás: Pannon Fényképészkör Egyesület)

Az érdeklődők a www.fotosviadal.hu címen tudnak regisztrálni, a szervezők a járványhelyzet miatt összesen száz fő jelentkezését várják.

Akik a viadalon nem vesznek részt, azokat is várja a Pannon Fényképészkör Egyesület ingyenes kiállítása a tihanyi Rege Cukrászdában: itt a „Samsung -The Frame” projekt keretében, digitális fotóművészeti kiállításon csodálhatjuk meg a Balaton, Veszprém és a Bakony környékéről készült fantasztikus természetfotókat.

Az október 1-től két héten át megtekinthető kiállítás képei egy online árverésen kelnek el, ahol minden kiállított alkotás fotónyomata jótékonysági céllal eladásra kerül, a bevétellel pedig az egyesület a Gyermekétkeztetési Alapítványt támogatja majd. A jótékonysági árverés elérhető a jotekonysag.fenykepeszkor.hu oldalon.

„A célunk, hogy az idei Fotósviadal Hétvégével egy hagyományt indítsunk útnak, egyúttal bemelegítsünk a 2023-as viadalra, amely program terveink szerint már a Veszprém 2023 - Európa Kulturális Fővárosa részét képezi majd” – zárja Ruppert Tamás.