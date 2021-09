Meggyilkolta két kislányát, mert azt hitte róluk, hogy vírusfertőzöttek

A rendőrség közölte az üggyel kapcsolatban, hogy letartóztattak egy nőt Phoenix városában, mivel a két lányát gyógyszer-túladagolásra kényszerítette, mert azt hitte róluk, hogy Covid-betegek – írta a Fox10.

A kislányok apja hívta a 911-et, és közölte, hogy a gyermekei meghaltak.

A helyi rendőrség közlése szerint az anya állítólag azt mondta, hogy azt hitte, a lányai koronavírus-fertőzésben szenvednek, ezért elszigetelte őket a hálószobájukban, és gyógyszerekkel gyógyította őket, hogy segítsen nekik aludni.

A rendőrök a házban megtalálták az anyát, akin számos saját magának okozott szúrt sebet találtak. A nyomozás során nyugtatókra és fájdalomcsillapítókra bukkantak a házban és az áldozatok ágyánál – közölte a helyi rendőrség. A 35 éves Retta Cruse-t letartóztatták a két kislánya, a 9 éves Aleyah és a 4 éves Royal McIntyre meggyilkolása miatt, és kétrendbeli, elsőfokú gyilkossággal vádolják.

