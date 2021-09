Békés, stabil Afganisztánt akar az ENSZ Biztonsági Tanácsa

„Nem volt könnyű megegyezni abban, hogy mit várunk el tőlük a nők és lányok jogainak tiszteletben tartása, a terrorizmus és a kábítószer-termelés és -kereskedelem elleni harcban. Szerintem senki, még a kínaiak sem elégedettek az ideiglenes tálib kormány összetételével” – mondta a meg nem nevezett illetékes.

Az állandó BT-tagok (Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország, Egyesült Királyság) külügyminiszteri tanácskozásának az éppen folyó ENSZ-közgyűlési ülésszak nyújtott alkalmat, pontosabban, az ilyen találkozó már hagyomány az évenkénti ülésszakokon, és részt vesz rajta mindig az ENSZ-főtitkár, jelen esetben António Guterres is. A mostani tanácskozást Nagy-Britannia mint soros elnök szervezte meg, és az elsődleges cél az volt vele, hogy a vétójoggal rendelkező BT-tagok egységesek legyenek, amikor tárgyalnak a nemzetközi közösség által el nem ismert tálib kormánnyal.

A nyugati állandó BT-tagok már augusztus végén el akartak fogadtatni a testülettel egy határozatot arról, hogy a nemzetközi közösség mit vár el a kabuli hatalmat frissen megszerző táliboktól, de Oroszország és Kína akkor tartózkodott.

Guterres a szerdai tanácskozás után kijelentette: a nagyhatalmak valamennyien egy

Mind „egy olyan Afganisztánt szeretnének, ahol a nők és a lányok jogait tiszteletben tartják, ahol a terroristák nem lelnek biztonságos rejtekhelyre, és ahol a kormányban a társadalom sok szegmensét képviselik” – tette hozzá.

Csang Csun, Kína ENSZ-nagykövete egy újságíró kérdésére azt mondta: az állandó BT-tagok mindenben egységesek.

amely videokonferencia keretében folyt, és amelyet ezúttal Olaszország mint soros elnök szervezett meg. Az idézett amerikai tisztségviselő erről azt mondta: „A nemzetközi közösség egyértelműen egységes abban, hogy mit vár el a táliboktól, különösen a nők és a lányok jogainak tiszteletben tartása szempontjából”. Ezt később egy Twitter-bejegyzésben megerősítette Antony Blinken amerikai külügyminiszter.

Had a productive dialogue at #UNGA76 with G20 Foreign Ministers and International Organization Principals on Afghanistan. The international community is united in its expectations for the Taliban to adhere to their commitments. pic.twitter.com/Ld85POFRUa

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 22, 2021