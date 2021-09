Novemberig minden jelentkezőt beoltanak Brazíliában

Megosztás Tweet



Jair Bolsonaro brazil elnök az ENSZ-közgyűlés 76. ülésszakának keddi általános vitáján felszólalva védelmébe vette azt, hogy miként kezeli a koronavírus-járványt hazájában.

Jair Bolsonaro brazil elnök (Fotó: MTI/AP/Reuters/Eduardo Munoz)

A brazil elnök értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy számos ország miért ellenez bizonyos kezelési módokat, amelyek a többi között bizonyított hatásosság nélküli gyógyszereket is magukban foglalnak.

Mindazonáltal Bolsonaro, aki beszéde elején maszkot viselt, kiemelte, hogy kormánya előrelépéseket tudott elérni a járvány elleni küzdelemben.

„Novemberig mindenki, aki Brazíliában az oltás mellett döntött, meg is fogja kapni azt” – hangoztatta az elnök, aki rendszeresen kétségbe vonja a koronavírus-járvány súlyosságát, ostobaságnak nevezi a kijárási korlátozásokat és az egyéb óvintézkedéseket, megkérdőjelezi a vakcinák hatásosságát, és szakértők által el nem ismert gyógymódokat hirdet.

Bolsonaro ismételten hangsúlyozta, hogy

nincs beoltva a koronavírus ellen, s nem is szándékozik így tenni, arra hivatkozva, hogy már átesett a Covid-19-betegségen, és magas az antitestek mennyisége a vérében.

Az ENSZ-tanácskozások előtt kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen feltételekkel léphetnek be a vezetők az Egyesült Államokba, illetve a világszervezet székházába. Washington oltási igazolást, illetve friss negatív Covid-19-tesztet követel a beutazóktól, az ENSZ-székházba belépőknek pedig arról kell nyilatkozniuk, hogy az elmúlt tíz napban nem volt pozitív koronavírustesztjük.

Bill de Blasio, New York polgármestere üzenetet is küldött Bolsonarónak, amiben kijelentette, hogy az embernek be kell oltatnia magát, ha az ENSZ-közgyűlésbe akar felszólalni.

Brazíliában több mint 21 millió fertőzöttje és 590 955 halálos áldozata van a koronavírusnak

a Johns Hopkins baltimore-i egyetem legfrissebb adatai szerint. A latin-amerikai ország második a Covid-19 halálos áldozatainak rangsorában. Az oltási kampány januári beindulása óta mintegy 222 millió dózis vakcinát használtak fel a lakosság immunizálására. A felnőtt lakosság mintegy 70 százaléka már megkapta valamelyik, koronavírus elleni oltóanyag első dózisát, 38 százalék pedig már a másodikat is.