Az afgán női ifjúsági labdarúgó-válogatott is külföldre menekült

Amint arról Farkhunda Muhtaj, a felnőtt csapat kapitánya beszámolt, a 14-16 éves lányok hozzátartozóikkal együtt amerikai segélyszervezetek összehangolt munkájának köszönhetően érkeztek meg Lisszabonba. A csoport 80 főből áll.

„Elhagyták az otthonukat, mindent maguk mögött hagytak” – nyilatkozott a Kanadában élő Farkhunda Muhtaj.

Az ifjúsági válogatott játékosai a labdarúgás mellett tanulni is szeretnének, ezért döntöttek úgy, hogy Portugáliában kérnek menedékjogot.

So humbled to share that we have successfully evacuated 80 members of the Afghanistan Youth Women’s National Team along with their family members to @Cristiano Ronaldo’s nation of Portugal.

So thankful to work with such amazing leaders on this mission. https://t.co/XlOBjnkIBY

— Farkhunda Muhtaj (@FarkhundaMuhtaj) September 21, 2021