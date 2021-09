Fekete álarcos férfi lövöldözött egy orosz egyetemen, többen meghaltak

Egy fekete álarcot viselő fegyveres tüzet nyitott hétfő délelőtt a Permi Állami Egyetemen – közölte az Interfaksz orosz hírügynökség.

His weapon appears to be a standard 12G shotgun —likely Target X7 or a similar model, which is easily accessible. pic.twitter.com/wqzCNImQhT

#Russia : An armed attack took place in #Perm State University ( #PSU ) —allegedly carried out by 18-year-old Timur Bekmansurov.

„Hétfőn egy ismeretlen személy behatolt az egyetem épületébe és tüzet nyitott. A diákok egy része bezárkózott az egyetem előadótermeibe, hogy elrejtőzzön a támadó elől. Néhány diák kiugrott az ablakon. A rendvédelmi szervek a helyszínre tartanak” – számolt be a TASZSZ orosz hírügynökség angol nyelvű kiadása.

A Moszkvától mintegy 1150 kilométerre északkeletre fekvő Perm város egyetemén történt lövöldözésnek a hírek szerint nyolc halottja van, és mintegy 10 ember megsérült – jelentette az orosz sajtószolgálat.

A tanárok és a diákok elbarikádozták magukat az előadótermekben vagy megpróbáltak elmenekülni. A hírügynökség beszámolója és a Twitterre feltöltött videók szerint többen kiugrottak az ablakokon.

An unknown individual opened fire at a university in the #Russian city of #Perm on Monday and there were wounded and dead, the Interfax news agency reported on Monday https://t.co/PYYvDBnIjh pic.twitter.com/frHtWNLsdX

