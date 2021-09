Könyvégetés Ontarióban: az Asterix-képregény is tabu

Az őslakosokkal való megbékélés jegyében tartott könyvégetést egy ontariói frankofón iskolaszék, majd miután a tettet a kanadai politikai vezetők élesen elítélték, maga a testület is sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.

Ahogyan az iskolaszék fogalmazott, a „láng által tisztító szertartást”, amelyről először egyébként a Radio Canada számolt be, 2019-ben tartotta a Providence katolikus iskolatanács, amely Ontario délnyugati részén az általános és középiskolákat felügyeli. Az országos műsorszolgáltató jelentése szerint mintegy 30 könyvet égettek el úgymond oktatási céllal, majd a hamut trágyaként használták fel egy fa elültetéséhez.

„Eltemetjük a rasszizmus, a diszkrimináció és a sztereotípiák hamvait abban a reményben, hogy egy olyan befogadó országban fogunk felnőni, ahol mindenki jólétben és biztonságban élhet” – közölték abban a videóban, amelyik a diákok számára készült a könyvégetésről, jelentette a Radio Canada.

Az iskolaszék 30 iskolájában összesen több mint 4700 könyvet távolítottak el a könyvtárak polcairól. A könyveket azóta megsemmisítették, és, ahogyan fogalmaztak, „újrahasznosításuk folyamatban van”.

Lyne Cossette, a testület szóvivője a National Postnak elmondta, hogy a testület alakított egy bizottságot, amelyben „számos, az őslakosok tudását őrző idős ember vett részt, akikkel konzultáltak a különböző szakaszokban, az ötleteléstől a könyvek értékelésén át a faültetési kezdeményezésig. Szimbolikusan néhány könyvet trágyaként használtak” – írta Cossette egy e-mailben.

A projekt neve Redonnons à la terre volt, azaz adjuk vissza a földnek, céljaként pedig azt határozták meg, hogy „a nyitottság és a megbékélés gesztusaként kicseréljük a könyvtárainkban lévő, elavult tartalmú, és az első nemzetek, a métik és az inuitok népéről negatív sztereotípiákat hordozó könyveket”.

A szóvivő hozzátette, hogy az iskolai könyvtárat folyamatosan frissítik, ennek köszönhetően a polcokon lévő könyvek immár „pozitív és befogadó üzeneteket közvetítenek az iskoláinkban élő sokszínű közösségekről”.

A történtekkel kapcsolatban Cossette kiemelte: „Sajnáljuk, hogy nem léptünk közbe, hogy megfelelőbb tervet biztosítsunk a megemlékezéshez, és hogy az sértő volt a közösség egyes tagjai számára. Őszintén sajnáljuk a megbékélés gesztusának szánt kezdeményezés negatív hatását.”

A könyvégetéssel kapcsolatban Justin Trudeau, Kanada liberális miniszterelnöke azt mondta, hogy a nem őslakosok feladata nem az, hogy „megmondják az őslakosoknak, hogyan érezzék magukat, vagy épp milyen cselekedetekkel mozdítsák elő a megbékélés folyamatát”. Trudeau hangsúlyozta: „Személyes véleményem az, hogy soha nem értenék egyet könyvek elégetésével.”

Yves-François Blanchet, a Bloc Québécois vezetője egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy „mi nem égetünk könyveket”. Hozzátette: „a történelem részeseként elmagyarázzuk, bemutatjuk, hogyan fejlődött, vagy hogyan, hová kell fejlődnie a társadalomna.” A jelentéssel kapcsolatban Erin O’Toole konzervatív vezető azt mondta: „A megbékélés minden kanadai számára fontos, olyan rendszerre van szükségünk, amely nem diszkriminál.”

Később O’Toole tweetelt: „Egy konzervatív kormány elkötelezett lesz a megbékélés mellett. A megbékéléshez vezető út azonban nem Kanada lerombolását jelenti. Határozottan elítélem a könyvégetést.”

