Elfogadták az RMDSZ családvédelmi programját

A magyar családpolitikát tekinti követendő példának az RMDSZ családvédelmi programja, amelyet a párt kongresszusán fogadtak el Marosszentgyörgyön. Novák Katalin azt emelte ki, hogy Erdélyben is szeretnének nagyszülői gyedet, a fiataloknak anyagi támogatást és otthonteremtési programot. A miniszter felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök levelét is, amelyben Kós Károly intését idézte: csak az lehet a miénk, amit ki tudunk magunknak harcolni – hangzott el az M1 Híradójában.





Szívügyünk a család – ez a mottója az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) idei kongresszusának, amelynek fő témája a szövetség családtámogatási terveinek kidolgozása volt. A kivándorlás, a születésszám csökkenése, az anyagi bizonytalanság ugyanis jelentős népességfogyást hozhat, és veszélyezteti a magyar közösség szülőföldön maradását is. Kelemen Hunor elnök leszögezte: a családtámogatás nem ideológiai, hanem nemzetpolitikai kérdés.

„Kevesebb gyerek születik, ezért többek között arra van szükség, hogy újragondoljuk a családtámogatást és a gyermeknevelési támogatási rendszert. Új megközelítésre van szükség, olyan támogatáspolitikára, amely reményt és biztonságot nyújt minden családnak” – fogalmazott Kelemen Hunor.

Az RMDSZ a magyarországi családpolitika mintájára a gyereket nevelő szülőknek az alanyi jogon járó támogatás mellett jövedelemhez kötött adókedvezményt nyújtana, kedvezményes lakásvásárlási kölcsönnel segítené a fiatal családokat.

A családokért felelős miniszter a magyar kormány támogatásáról biztosította az RMDSZ-t.

„Itt is szeretnének nagyszülői gyedet, szeretnének a fiataloknak anyagi támogatást az életkezdéshez, otthonteremtési programot, ezek mind hasonlítanak a magyar családtámogatásokhoz. Mi Magyarországról, amellett, hogy ehhez szakmai támogatást, segítséget és erkölcsi támogatást is adunk, megosztjuk a tapasztalatainkat. Emellett működtetjük azokat a családtámogatásokat is, amelyek a határokon kívül élő magyarokat is elérik” – mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt emelte ki, hogy az RMDSZ, mint a legnagyobb nemzetrész legitim politikai ereje nemcsak az erdélyi magyarokért, hanem a teljes nemzetért is felelős.

„Ami Erdélyben történik, az példa a Felvidéken, Délvidéken, ezért az egész külhoni magyarságért is felelős, sőt ilyen szempontból felelős az egyetemes magyarságért. És olyan szempontból is igaz ez, hogy ha az erdélyi magyarság megroppanna, akkor az egész magyarság csonkulna meg, így az RMDSZ sikere az erdélyi magyarság sikere, és az erdélyi magyarság sikere az egyetemes magyarság sikere” – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

Az RMDSZ-kongresszus által elfogadott új családtámogatási és gyereknevelési programot a bukaresti kormányzati munka prioritásaként kezeli a szövetség, a tízéves időszakra tervezett családpolitikai rendszer részletes intézkedéscsomagját az év végéig készítik el.