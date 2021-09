Kösz, haver! – Biden elfelejtette az ausztrál miniszterelnök nevét

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök Joe Bidennel és Boris Johnson brit miniszterelnökkel közösen történelmi jelentőségű, háromoldalú sajtótájékoztatón mutatta be csütörtökön az AUKUS elnevezésű szövetséget, amely Kína csendes-óceáni térnyerése ellen hivatott fellépni – közölte a Dailymail brit lap.

Biden azonban mintha nem emlékezett volna az ausztrál miniszterelnök nevére, miközben köszönetet mondott az előtte felszólaló másik két vezetőnek.

„Köszönöm Boris, és szeretnék köszönetet mondani…” – kezdte, majd egy rövid kínos szünetet tartott, amely alatt megfordult, és a képernyőre mutatott, Scott Morrisonra. „Az a fickó ott lent… Köszönöm szépen, haver. Köszönöm, miniszterelnök úr” – folytatta.

Az amerikai, ausztrál és brit felhasználók egyből élcelődni kezdtek az amerikai elnök legújabb kellemetlen pillanatain.

„Csak egy jó tanács a nyilvános beszédhez: ha valakit név szerint akarsz említeni, előtte ÍRD LE” – írta egy amerikai nő Twitter-bejegyzésében. „Hogy nem emlékeztél a miniszterelnök nevére? Ez annyira kínos volt” – tette hozzá.

Graeme Demianyk brit újságíró az amerikai elnök szlengjén kezdett el viccelődni, mondván ő a „thank you, mate” angol kifejezést jobban kedveli a Biden által használt „thank you, pal” szófordulatnál, ha már elfelejti valaki nevét.

Biden calls the Australian prime minister “that fella down under” and tosses in a “thank you very much, pal”. I’m definitely a “thanks, mate” kind of guy if I forget someone’s name pic.twitter.com/jegG38E2OS

— Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) September 15, 2021