A holland külügyminiszter állásába került a kudarcos afganisztáni kimenekítés

Megosztás Tweet



Benyújtotta lemondását csütörtökön Sigrid Kaag holland külügyminiszter, miután a holland parlament alsóháza támogatta a bizalmatlansági indítványt, amelyet az Afganisztánból történő evakuálás kaotikus folyamata miatt kezdeményeztek ellene - írta a helyi sajtó.

Több tucat ember, akiket a holland hatóságoknak ki kellett volna menteniük Kabulból, ott ragadt, miután a város a tálibok kezére került, annak ellenére, hogy a képviselők hónapok óta sürgették kimentésüket.

„A parlament úgy ítélte meg, hogy a kormány nem járt el felelősségteljesen. Nem tehetek mást, mint hogy vállalom a következményeket. Egy miniszternek mennie kell, ha a politikáját elutasítják” – jelentette ki Kaag rövid lemondó beszédében.

Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök azt mondta, hogy Kaag lemondása veszteség Hollandiának.

„Sigrid Kaag egy nagy formátumú politikus, akit világszerte ismernek és tisztelnek” – mondta, utalva a külügyminiszter diplomáciai múltjára.

Kaag a 66-os Demokraták balliberális párt vezetőjeként folytatja munkáját, és részt vesz az új kormány megalakításáról folyó koalíciós tárgyalásokon. A külügyminiszter a múlt héten élesen bírálta Mark Rutte ügyvivő kormányfőt, "politikai rövidlátással" vádolva őt.

A képviselők bizalmatlansági indítványt fogadtak el Ank Bijleveld kereszténydemokrata védelmi miniszter ellen is, de ő egyelőre nem nyújtotta be lemondását. A holland kereszténydemokrata, egyben a kisebbik (ügyvivő) kormányzó párt, a Keresztény Unió is támogatta a két miniszter elleni indítványt.

Hollandia a hónap elején közölte, hogy 1673 embert menekített ki Kabulból egészen augusztus 26-ig, a járatok leállásáig. Köztük volt 708 holland állampolgár, 371 tolmács és más, az ENSZ békefenntartóinak dolgozó személy, 211 nagykövetségi alkalmazott és családtagjaik, valamint különböző segélymunkások és más tisztviselők.

Ezenkívül 319 személyt menekítettek ki a parlament által elfogadott különleges indítvány alapján, amelyben a képviselők ígéretet tettek arra, hogy minden afgánt, aki a holland erőknek dolgozott, kivisznek az országból.