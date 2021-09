Kenyérrel és sóval várták Ferenc pápát a felvidéki görögkatolikusok

A keresztényüldözés ellen is felemelte a szavát Ferenc pápa Eperjesen, ahol görögkatolikus szertartáson vett részt. Szlovákiai és anyaországi magyar görögkatolikusok is voltak a tömegben. Délután Kassa híres-hírhedt roma lakótelepére látogatott, majd fiatalokkal találkozott a kassai stadionban – számolt be az M1 Híradójában.