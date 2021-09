Így épül(het) le Budapest amerikai mintára – Seattle

Sorozatunkban olyan amerikai metropoliszokat mutatunk be, amelyeket a liberális vezetésnek köszönhetően a bűnözők, a kábítószer-kereskedők és a hajléktalanok foglaltak el. Az elmúlt időszakban egyre aggasztóbb jeleket mutat a Karácsony Gergely vezette Budapest is, a folyamatos forgalmi dugók mellett egyre több a drogos és a hajléktalan a főváros utcáin. Sorozatunk aktuális részében Seattle hanyatlását mutatjuk be.

A sorozatunkból nem maradhat ki a méltán ismert smaragdváros, a nyugati-part Washington államának legnagyobb városa, Seattle.

A város színvonala jelentősen romlásnak indult az utóbbi időben. Temérdek hajléktalan lepte el az utcákat és a kábítószeres túladagolások száma is az egekben az elmúlt évekhez képest. Az alábbi videóban a horrorisztikus képsorok sokkolták a szerkesztőség tagjait.

Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy Karácsony Gergely városvezetés címén ellehetetleníti a közlekedést, klímavészhelyzetet hirdet, leaszfaltozza a Clark Ádám teret, méhlegelőnek nevezi át a kaszálatlan gaztengert, és mindenféle politikai pozíciókat hajszol.

Biztos út az anarchia felé

„Se zsaruk, se börtönök, töröljük el mindet!” – ezt skandálták a baloldali Antifa szervezet szimpatizánsai Seattle-ben idén januárban, a Joe Biden elnök beiktatása alkalmából tartott tüntetésen.

