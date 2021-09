Több mint 120 ezren tüntettek a védettségi igazolás használata ellen

Ez volt az egymást követő kilencedik hétvége, amikor a védettségi igazolás használatát szabadságjogi okokból ellenzőkön kívül védőoltást ellenzők, vírustagadók és radikális pártok hívei is utcára vonultak, jóllehet a részvétel hétről hétről csökken. A múlt héten 140 ezren, az azt megelőző szombaton 160 ezren, míg három hete még 175 ezren tüntettek, az előző hónapban pedig több mint 200 ezren.

A belügyminisztérium esti összesítése szerint 207 megmozdulás volt országszerte, Párizsban 19 ezren vonultak utcára, s közülük többen összecsaptak a rendfenntartó erőkkel, 96 rendbontót elő is állítottak.

A fővároson kívül ismételten a déli nagyvárosokban tiltakoztak nagyobb számban, Nizzában 3500-an, Montpellier-ben háromezren, Toulonban, Bordeaux-ban, Toulouse-ban 2500-an, Marseille-ben 2200-an, de kétezren voltak az északi Lille-ben és a közép-franciaországi Lyonban is.

Az AFP francia hírügynökség tudósítása szerint a Hazafiak elnevezésű, parlamenten kívüli jobboldali párt által szervezett párizsi megmozduláson a résztvevők barbarizmusnak, a szegregációt és az apartheidet erősítő tényezőnek nevezték a védettségi igazolást.

A tüntetők azt is üdvözölték, hogy pénteken mások élete veszélyeztetésének gyanújával eljárás indult Agnes Buzyn korábbi francia egészségügyi miniszter ellen a koronavírus-járvány franciaországi kezelése miatt folyó eljárás keretében.

🚨🇫🇷#France: Massive clashes in #Paris between Police and Anti vaccine protesters, and also between proteters with eachother! #ParisProtestpic.twitter.com/WPMjm0HFKK

— Kwitter (@Kwitter12085169) September 12, 2021