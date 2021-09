Robbanószerekkel megrakott drónokkal lőtték az észak-iraki Erbíl repülőterét

Egyelőre nem érkezett hír áldozatokról vagy károkról. Lauk Gafúri, a térség kormányzatának szóvivője azt mondta, a drónok a légikikötő mellett csapódtak be, és nem okoztak fennakadást a légi forgalomban.

A régió fővárosát, Erbílt az elmúlt egy évben többször érték támadások, amelyekért az Egyesült Államok az Irán támogatta síita milíciákat tette felelőssé. Míg a milíciák korábban inkább rakétákat lőttek ki a célpontjaik felé, egy ideje gyakrabban használnak drónokat a műveleteikhez.

Washington a tervek szerint az év végéig kivonja csapatai nagy részét Irakból, csak néhány egység marad az arab országban, az ő feladatuk az iraki katonák kiképzése lesz.

#BREAKING: #Kurdistan Counter Terrorism said that Erbil International Airport was attacked with bomb-laden drones.#Kurdistan #Erbil

pic.twitter.com/RDZ4kp3Qry

— Kwitter (@Kwitter12085169) September 12, 2021