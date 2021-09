Az Európai Unió Joe Biden mellett áll a terrorizmus és a szélsőségesség elleni küzdelemben

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Twitteren közzétett üzenetében a terrortámadásban elhunytakra emlékezett és tiszteletét fejezte ki mindazoknak, akik életüket kockáztatták mások megmentéséért.

On 9/11 we remember those who lost their lives and honour those who risked everything to help them.

Even in the darkest, most trying of times, the very best of human nature can shine through.

The EU stands with the USA in defending freedom & compassion over hate. #September11

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2021