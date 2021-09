„A terroristáknak nem sikerült megingatniuk a szabadságba és a demokráciába vetett hitünket”

Johnson a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások 20. évfordulóján közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta: a terroristák megvetik az általunk féltve óvott nyitott társadalmakat.

Hangsúlyozta: éppen az Egyesült Államok nyitottsága, toleranciája miatt a 2977 emberéletet kioltó, húsz évvel ezelőtti támadás halálos áldozatainak listáján szinte minden nemzetiség és vallás tagja szerepelt.

Today we remember the 2,977 people taken from us on September 11th 2001.

But while the terrorists imposed their burden of grief and suffering, we can now say with the perspective of 20 years that they failed to shake our belief in freedom and democracy. pic.twitter.com/BBuz9i08WZ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 11, 2021