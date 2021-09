Nem lehet könnyek nélkül nézni: Jean-Paul Belmondo koporsóját A profi zenéjére vitték

Megosztás Tweet



Elerednek a könnyek! Jean-Paul Belmondo legendás francia színész koporsóját A profi című film zenéjére vitték a búcsúztatáson.

Állami tiszteletadással búcsúztatták el csütörtökön Jean-Paul Belmondo legendás francia színészt, aki 88 évesen hunyt el hétfőn. A színész koporsóját A profi című film Ennio Morricone szerezte zenéjére vitték, a Köztársasági Gárda zenekara játszott.

„Sosem hagyta abba a boldogság keresését, de adott is boldogságot” – mondta Victor Belmondo, a sztár unokája, aki maga is színész. Mellette volt a többi unoka és Belmondo legkisebb gyereke, Stella is az Invalidusok udvarában rendezett gyászszertartáson.

Jean-Paul Belmondót pénteken temetik.

Az M5 kulturális csatorna Belmondo két filmjét, az 1960-ban bemutatott Kifulladásig című fekete-fehér drámát szeptember 11-én, szombaton 21.05-től tűzi műsorára, majd szeptember 12-én, vasárnap szintén 21.05-től ikonikus címszerepével, A profival búcsúzik a legendás színésztől.

A film ikonikus jelenete: