Tűz ütött ki egy koronavírus-fertőzötteket ellátó kórházban, többen bennégtek

A tűzoltósághoz szerda este hét óra körül érkezett bejelentés arról, hogy lángok csaptak fel a modulokból tavaly épített, koronavírusos betegeket ellátó tetovói kórházban. A tűzoltók háromnegyed óra alatt elfojtották a lángokat.

Venko Filipcse tárcavezető a Twitteren közölte, hogy tíz ember halálát megerősítették a hatóságok, de az áldozatok száma nőhet. Részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia

There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB

