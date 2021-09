Így épül(het) le Budapest amerikai mintára – San Francisco

Sorozatunkban amerikai metropoliszokat mutatunk be, amelyeket a liberális vezetésnek köszönhetően a bűnözők, a kábítószer-kereskedők és a hajléktalanok foglaltak el. Az elmúlt időszakban egyre aggasztóbb jeleket mutat a Karácsony Gergely vezette Budapest is, a folyamatos forgalmi dugók mellett egyre több a drogos és a hajléktalan a főváros utcáin. Sorozatunk aktuális részében San Francisco hanyatlását mutatjuk be.