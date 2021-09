Donald Trump bokszmeccset kommentál, nem kevés pénzért

Az amerikai hírportál állítása szerint több, közvetlen ismeretekkel rendelkező forrásból értesült a nem mindennapi bejelentésről. Trumpot állítólag busásan megfizeti „másodállásáért” a Triller, az esemény mögött álló cég. Egyes források szerint konkrétan egy vagyon üti a markát az exelnöknek, akinek szakmai segítője a fia, Donald Trump Jr. lesz.

Az újdonsült szpíkerek szállításáért a Triller felel majd, amely állítólag már elő is készített egy G-5-ös repülőgépet a számukra. Érdekes azonban, hogy az ország korábbi első embere csupán egy kőhajításnyira lakik a mérkőzés otthonául szolgáló floridai Hard Rock in Hollywood hoteltől.

"Szeretem a nagyszerű bunyósokat és a nagy küzdelmeket" – mondta Trump. „Megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen kaliberű mérkőzésen megoszthatom a gondolataimat a közönséggel. Ha tehetik, ne hagyják ki.”

