Kína a tudományos oktatásban is világelsőségre tör

Az amerikai matematikai közoktatás "siralmas" állapotára figyelmeztetett három matematikus, aki szerint azzal, hogy az amerikai iskolák a társadalmi igazságosságot és a sokszínűséget részesítik előnyben az érdemmel szemben, lehetővé teszik, hogy Kína váljon globális vezetővé a természettudomány, a technológia, a mérnöki tudomány és a matematika (STEM) területén.

Erről számolt be hétfőn a Breitbart News című amerikai konzervatív hírportál. A portál felidézi: az Egyesült Államokba fiatal bevándorlókként érkező matematikus Percy Deift a New York-i Egyetemről, Svetlana Jitomirskaya a Georgia Institute of Technologyról és az irvine-i University of Californiáról, illetve Sergiu Klainerman a Princeton Universityről augusztusban írt a Quillette-en arról az aggályáról, hogy a nemzet, amelyet büszkén neveznek hazájuknak, gyorsan elveszíti “domináns helyzetét” a matematikai tudományokban.

A matematikusok úgy fogalmaztak: figyelembe véve „a tekintélyelvű Kína státuszát” is, az amerikai oktatáspolitika hátrányai annyira szembetűnőek, hogy az amerikai iskolák elveszítik képességüket, hogy elit tudósokat vonzzanak annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szabadabb és demokratikusabb környezetet teremt ezeknek a tudósoknak.

A szerzők szerint az amerikai matematikai tudomány hanyatlásának egyik oka például, hogy a matematikai közoktatás kevés olyan amerikai gyereket „termelt ki”, aki készen áll a karrierre a STEM-tudományok területén.

„Így egyre inkább függünk a külföldi tehetségek folyamatos beáramlásától, különösen Kínából, Tajvanról, Dél-Koreából és Indiából” – írták a matematikusok, idézve két, az oktatás helyzetét vizsgáló intézmény 2015-ös felmérését, amely szerint a STEM-tudományokat tanuló egyetemi hallgatók 55 százaléka nem amerikai állampolgár.

A szerzők ezenkívül felhívták a figyelmet a National Foundation for American Policy nevű nonprofit kutatócsoport 2017-es becslésére is, amely szerint az amerikai villamosmérnöki nappali tagozatos hallgatók 81 százaléka nemzetközi program keretében tanuló diák volt, míg ez az arány 79 százalék volt a nappali tagozatos informatikus hallgatók körében. A matematikusok szerint a legtöbb amerikai tanszéken a kar legalább kétharmada külföldi születésű. A szerzők szerint hasonló minták figyelhetők meg más STEM-területeken is.

A matematikusok szerint az amerikai matematikai tudomány hanyatlásának további oka az, hogy a nemzeti szinten történő összpontosítás a társadalmi igazságosságra és a sokszínűségre a közoktatási intézményekben „bármennyire is jó szándékból fakadt, sajnálatos módon gyengítette az érdemek és az iskolai felvétel közötti kapcsolatot”.

A szerzők szerint "ez a prioritás (néha közvetve) hátrányos megkülönböztetéshez vezet bizonyos csoportok - főleg ázsiai amerikaiak - ellen".