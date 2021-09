Húsz évvel szeptember 11 után még folynak a perek

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány miatt több mint egy évig tartó szünet után kedden folytatódott a 2001. szeptember 11-i terrortámadások szervezésével vádolt személyek, köztük Hálid Sejk Mohammed pakisztáni iszlamista pere a kubai területen lévő, amerikaiak által fenntartott guantánamói börtöntáborban – jelentette be az amerikai védelmi minisztérium.

Az előzetes meghallgatások – amelyeken várhatóan részt vesznek áldozatok hozzátartozói is – szeptember 17-ig tartanak.

Sejk Mohammeden kívül további négy vádlott ügyében tartanak meghallgatásokat. A szeptember 11-i támadások szervezésén kívül összeesküvéssel, gyilkosságok elkövetésével, civilek elleni támadással és terrorizmussal vádolják őket. Amennyiben bűnösnek találják őket, akár halálbüntetés is várhat rájuk, amelynek módjáról a védelmi minisztérium döntene.

Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet 19 terroristája 2001. szeptember 11-én eltérített négy kereskedelmi repülőgépet az Egyesült Államok területén. Két repülőgépet a New York-i Világkereskedelmi Központ (WTC) ikertornyaiba vezettek, egy repülőgép a védelmi minisztérium, a Pentagon arlingtoni épületére zuhant.

A negyedik eltérített gép, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat) szemeltek ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai Shanksville-nél zuhant le. A történelem legvéresebb merényletsorozatában csaknem háromezren vesztették életüket.

Ami a guantánamói börtöntábort illeti, felállítását George W. Bush egykori amerikai elnök rendelte el a terrortámadások nyomán, hogy ott vallathassák az elfogott feltételezett - a hivatalos megfogalmazás szerint - „ellenséges harcosokat”. Működésének csúcspontján a börtönnek mintegy 800 foglya volt.

Joe Biden jelenlegi elnök korábban jelezte: be akarja zárni a börtöntábort, ahol több foglyot is megkínoztak, ám nem közölt részleteket ezzel kapcsolatban. A börtöntelep bezárását már Barack Obama elnök is kilátásba helyezte.

A guantánamói táborban jelenleg 39 embert tartanak fogva.

Mint arra az EFE spanyol hírügynökség felhívja a figyelmet, a tábor egykori foglyai közül néhányan immár fontos tisztséget töltenek be a radikális iszlamista tálibok uralma alá nemrég került Afganisztánban.

Hét évvel ezelőtt, 2014-ben öt magas rangú tálib tisztségviselő szabadulhatott a táborból fogolycsere keretében, amely során a másik oldalon amerikai katonát engedtek szabadon a tálibok.

Az öt korábbi rab évekkel később tagja lett a tálibok küldöttségének, amely az amerikai csapatok afganisztáni kivonásáról tárgyalt, egyiküket, Mohammad Nabi Omárit pedig Hoszt tartomány kormányzójává nevezték ki nemrég.