Aránytalanságok a tudományos-technológiai ágazatokban Amerikában

A tudomány, technológia, mérnöki tudomány és matematika területén (STEM) dolgozók száma gyorsan emelkedett az elmúlt évtizedekben. Az elemzés a koronavírus -járvány kezdete óta erőteljes növekedést vetít előre az Egyesült Államokban számos STEM-foglalkozás esetében, különösen az epidemiológusok, az orvostudományok, a biokémikusok és a biofizikusok, valamint a biológiai technikusok körében. A kutatásból az is kiderül, hogy a fekete bőrű munkavállalók továbbra is alulreprezentáltak, a STEM-ágazatokban dolgozók mindössze 9 százalékát teszik ki, ami kisebb, mint a foglalkoztatott amerikai felnőttek körében mért arányuk, amely 11 százalék.

NEW: Black and Hispanic workers remain underrepresented in the science, technology, engineering and math (STEM) workforce compared with their share of all workers, including computing jobs, which have seen considerable growth in recent years. https://t.co/fNkIZWoU2K pic.twitter.com/OzLXPrRlZL

— Pew Research Center (@pewresearch) April 1, 2021