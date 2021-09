Gyermekei szeme láttára gyilkoltak meg a tálibok egy terhes rendőrnőt

Afganisztáni tálib fegyveresek lőhettek le egy rendőrnőt Ghor tartomány – közölték szemtanúk a BBC-vel. Banu Negart, a nyolc hónapos terhes rendőrnőt otthonában a rokonok szeme láttára ölték meg Firozkohban, a középső Ghor tartomány fővárosában.

Az incidens részletei még mindig homályosak, mivel Firozkohban sokan félnek a megtorlástól. Három magát meg nem nevezni kívánt forrás szerint a tálibok szombaton a férje és gyermekei szeme láttára verték és lőtték agyon Negart.

Horrific brutality. Banu Negar, former Ghor female Police officer's son in Afghanistan says his mother was brutally killed by Taliban in front of kids and her brain was taken out. This is Taliban 2.0. United States and NATO let this happen.

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 5, 2021